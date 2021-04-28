Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Çorlu Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda ilçeye bağlı Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde tespit edilen bir ikamette yapılan aramada, 1 kilogram 759 gram bonzai 69.29 gram toz esrar, 24 fişek bonzai, 4 fişek toz esrar, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 105 TL, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan şeffaf kilitli poşetler ve kağıt havlular ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan F.G. isimli şahıs hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.