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79 ton üretildi! Ülke ekonomisine 650 milyon lira katkı sağladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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79 ton üretildi! Ülke ekonomisine 650 milyon lira katkı sağladı
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trüf mantarı Türkiye ekonomisine geçen yıl 650 milyon lira katkı sağladığı belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılında 79 ton trüf mantarı üretildiği ifade edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024'te trüf mantarının ülke ekonomisine 650 milyon lira katkı sağladığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, 2024 yılına ait trüf mantarı verilerine ilişkin paylaşım yapıldı.

79 ton üretildi! Ülke ekonomisine 650 milyon lira katkı sağladı - 1. Resim

Yeşil vatanın saklı cevherinin trüf mantarı olduğuna işaret edilen paylaşımda, "Doğal zenginliğimiz olan trüf, hem biyolojik çeşitliliğimizi destekliyor hem de kırsal kalkınmaya ve ekonomimize katkı sağlıyor." ifadesini kullanıldı.

79 ton üretildi! Ülke ekonomisine 650 milyon lira katkı sağladı - 2. Resim

BİR YILDA 79 TON TRÜF MANTARI ÜRETİLDİ 

Paylaşımda, Türkiye'de 1212 hektar alanda trüf ormanı kurulduğu belirtildi.

2024'te 79 ton trüf mantarı üretildiği belirtilen açıklamada, "650 milyon lira ülke ekonomisine katkı sağladı. 5 bin 750 kişiye trüf mantarının doğadan toplanması ve farkındalık eğitimi verildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Paylaşımda, II. Trüf Ormanı Eylem Planı kapsamında 2025 yılında yapılması planlanan çalışmalar da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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