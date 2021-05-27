Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan yine göçmenleri ölüme itti! Edinilen bilgiye göre; dün saat 06.21 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Dikili ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğuna dair bilgi edindi. Sahil Güvenlik botu ile alana giden ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 21 düzensiz göçmeni lastik bot içerisinde buldu.

Kurtarılarak karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, haklarında yapılan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yunanistan acımadı, göçmenleri ölüme terk etti İzmir Dikili açıklarından Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edilen göçmenler Türk karasularında kurtarıldı

Yunanistan'ın zulmettiği 42 göçmene Türkiye sahip çıktı Yunanistan'ın zulmettiği 42 düzensiz göçmene Türkiye sahip çıktı. Dövülen, kimlikleri alınan, aç ve susuz bırakılan göçmenler, Edirne İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.