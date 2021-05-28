Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlyas Eser'in kullandığı kamyon, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kavşakta, Halit Türkmen yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kazada, 45 yaşındaki Nihat Türkmen olay yerinde hayatını kaybetti, Ergül Türkmen ile araç sürücüleri ise yaralandı.

Cenaze morga kaldırıldı

Türkmen'in cenazesi ise cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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