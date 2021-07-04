Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, bu sene kurbanlık temini konusunda sıkıntı yaşanmayacağını belirterek üreticilerin elinde yaklaşık 1 milyon 500 bin büyükbaş ve 3 milyon civarında küçükbaş kurbanlık olduğunu söyledi.

BÜYÜKBAŞ KURBANLIKLAR 10 TL'DEN BAŞLIYOR

Tunç, küçükbaş fiyatlarının 1500 ila 3 bin 500 lira arasında olduğuna dikkati çekerek, "Kurban olabilecek büyükbaş hayvanların fiyatı yaklaşık 10 bin liradan başlıyor, 25 bin liraya kadar var. Hisse olarak düşündüğünüzde yaklaşık 2 bin liraya büyükbaş hissesi alabilirsiniz. Büyükbaş hayvanın canlı kilogram fiyatı ise bölgelere göre 28 ila 30 lira arasında değişiyor." ifadelerini kullandı.

YEM, NAKLİYE VE PAZAR YERİ ÜCRETLERİ FİYATLARI ETKİLİYOR

Üreticilerin girdi maliyetlerinin yükseldiğine dikkati çeken Tunç, yem gibi maliyetlerin artmasının sektörü olumsuz etkilediğini anlattı.

Tunç, Toprak Mahsulleri Ofisinin piyasaya müdahale kararı almasından sonra yem fiyatlarındaki artışın durduğunu belirterek, yapılacak yeni müdahalelerle yem fiyatlarının düşmesini beklediklerini söyledi.

Şehirlerarası kurbanlık naklinin bayrama 10 gün kala yoğunlaştığını belirten Tunç, bu dönemde fiyatların yükseldiğini anlattı. Tunç, dönemsel olarak yükselen nakliye fiyatlarının da denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

KURBANLIK YERLERİNDE KİRA DENETİMİ YAPILMALI

Tunç, kurban pazar yerlerinin kira maliyetlerinin de kurban fiyatlarını etkilediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Özellikle büyük şehirlerde hayvan pazarlarının kiraları üreticilerimize fazla geliyor. Burada aracıların olduğunu görüyoruz. Bir başkası belediyelerden yer kiralayarak bunu hayvan pazarı haline getirip çok yüksek fiyatlara üreticilere kiralıyor. Buralarda denetim yapılması hem üreticinin hem de tüketicinin faydasına olacaktır."

SAHTE KASAPLARA DİKKAT

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'de vatandaşları sahte kasaplar konusunda uyararak, kurban kesiminin işin ehli olanlar tarafından yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Palandöken, "Kendi kesim yapmayacak olanlar kurbanını sahte kasaplara değil kasap esnafımıza teslim etmeli." ifadesini kullandı.

"KURBAN DERİLERİ HEBA EDİLMEMELİ"

Türkiye'de her yıl yaklaşık 1 milyon büyükbaş ve 3 milyon küçükbaşın kurban olarak kesildiğini ve kurban derilerinin deri sanayisi açısından da önem taşıdığına dikkat çeken Palandöken, "Derilerin heba edilmeden, ekonomiye kazandırılması çok önemli. Aynı zamanda dini açıdan da heba olmaması, israf edilmemesi mühim. Bu derilerin verimli kullanılmasında da en önemli nokta bilen birinin kesmesi ve bıçak seçimi. Kalitesiz, ucuz ya da kör bıçaklar asla tercih edilmemeli. Kendisi kesim yapmayacak olanlar kurbanını sahte kasaplara değil kasap esnafımıza teslim etmeli." dedi.

İstanbul'da kurban hazırlıkları başladı Kurban Bayramı öncesinde İstanbul’daki kurban satış ve kesim alanlarında hareketlilik başladı. Kurban pazarında 600 kilo civarında büyükbaş hayvanların 24 bin TL civarında, Küçükbaş hayvanların da 1.800 TL ila 4 bin 500 TL arasında satışa çıkartıldı.

1 tonluk Şampiyon kurban ağırlığından dolayı alıcı bulamıyor Kurban Bayramı’na günler kala canlı hayvan satışları da yapılmaya başladı. Kayseri’de 1 ton 60 kilo ağırlığı ile 30 bin TL değerinde olan Şampiyon isimli büyükbaş alıcılarını bekliyor.