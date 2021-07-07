Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Yukarıbilen Mahallesi’ndeki bir evde 2019 yılında yapılan kaçak kazıda mozaikler bulundu. Duruma Kültür Bakanlığı el attı. Evin içerisindeki ve avlusundaki zeminde 170 metrekare mozaik tespi edildi. Jandarma evi koruma altına alırken Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri de mozaiklerin kurtarılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 yıldır süren çalışmalar tamamlandı.



Mozaik, hasar görmeden bulunduğu yerden çıkarılması için 98 parçaya ayrıldı. Mozaikler parçalar hâlinde evin bahçesinden çıkarıldı ve konservasyon çalışması için Zeugma Müzesi'ne götürüldü. Mozaiğin M.S. 4. yüzyıldan kalma Bizans Dönemi'ne ait bir av köşkünün taban mozaiği olduğu belirlendi. Müze müdürü Özgür Çomak, mozaiklerde bölgenin de geçim kaynağı olan üzüm ve bağ bozumu resimlerinin bulunduğunu belirtti.



"MOZAİKLERİ BİRLEŞTİRECEĞİZ"

Müze müdür yardımcısı Ayşe Ebru Çorbacı da "Biz çalışmalara başladığımızda bazı bozulmalar tespit etmiştik. Temizlik çalışmaları ve belgelemeler yaptık. Temizlik aşamasında en çok bizi zorlayan figürleri kapatan bir tabaka vardı. Daha sonra kaldırmak üzere çalışmalar başlattık. Üzerine bir bez yapıştırarak korumaya aldık. Üzerinde çok farklı desenler ve figürler olduğu için kaldırma aşamasında maalesef bütün olarak kaldıramıyoruz. Hem şartlar hem mozaiğin yapısı el vermiyor. Bu yüzden parçalamak zorundaydık. 98 parçaya böldük. Bu bölümlemeleri figürleri göz önüne alarak yaptık. Asla zarar gelmeden sadece figürleri olduğu gibi kaldıracağız. Sonra da bunları birleştirmek için çalışmalar yapacağız" diye konuştu.