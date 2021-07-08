Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başörtülü 19 İSMEK bölge sorumlusuna hakaret ettiği iddiasıyla hakkında ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istenen eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada müşteki İlknur Özdemir ile tarafların avukatları hazır bulunurken, tutuksuz sanık Yeşim Meltem Şişli duruşmaya katılmadı. Duruşmada, 18 müştekinin uzlaştıkları gerekçesiyle şikâyetlerinden vazgeçmelerine ilişkin dilekçe sundukları kaydedildi.

ÖZDEMİR: ŞİŞLİ’Yİ AFFETMEM

Davaya ilişkin yazılı beyanda bulunduğu söyleyen müşteki İlknur Özdemir, şikâyetinden vazgeçmediğini belirtti. Sanıkların katılan sıfatının kaldırılmasını talep eden sanık Şişli’nin avukatı, UYAP kayıtlarının silinmesini ve bir sonraki duruşmada tanığın dinlenmesini istedi. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksikliklerin giderilmesini talep etti. Şikâyetinden vazgeçen 18 müştekinin katılan sıfatının kaldırılmasına karar veren mahkeme, mağdur sıfatları devam ettiği gerekçesiyle UYAP’tan silinmeleri yönündeki talebin reddine hükmetti. Mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi ve şahitlerin dinlenmesi için erteledi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'den İSMEK'in kadın yöneticilerine büyük terbiyesizlik İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin kadınlara yönelik sözleri büyük tepki topladı.