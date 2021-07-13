Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul istikametinde seyir halinde olan Mustafa Ö. yönetimindeki otomobil ile Ercan Ö. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan ileotomobil, tünel içindeki ‘acil durum telefonu’nun bulunduğu kulübeye girerek durabildi. Kazada telefon kulübesine giren otomobilde bulunan Ercan Ö. araç içerisinde sıkışırken, aynı araçtaki ismi öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı.

İTFAİYE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ KURTARDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü çıkartma başlattı. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çabası ile sıkışan sürücü otomobilden çıkartıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yoğunluk oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.