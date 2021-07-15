Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darbe girişiminde başına isabet eden şarapnel parçası ile yaralanan Kütahyalı gazi Ali Karayiğit, 15 Temmuz’un vatanını seven insanların tankların üzerine ölüme koşa koşa gititği gece olduğunu söyledi. Karayiğit “İstanbul’da özel bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum. O gece orada dehşeti yaşadık. Bizim elimizde o gün silah yoktu. Terör örgütü mensubu askerleri ikna etmeye çalıştık. Benim gibi orada on binlerce vatansever vardı. Ben o gece vatan için bayrak için çıktım. Benim başıma isabet eden şarapnel parçası ile yaralandım. Gözümde şarapnel parçası duruyor ve o benim için şeref madalyasıdır. Allah devletimize milletimize zeval vermesin” dedi.

Darbe girişiminde AKOM’da kalbinin iki santimetre altına isabet eden kurşunla gazi olan Musa İlhan ise “Rabb’im gaziliğin ecrini, ahirette gururunu bu dünyada yaşamayı nasip etsin. Bu kurşun benim ahirete götüreceğim nişanem. 251 şehidi çok kıskanıyoruz. Keşke Peygamberimizin (sallallahü aleyhi vesellem) ordusuna giren o şehitlerden olsaydık” diyek konuştu.

Şehadet için sıraya girdiler Bugün 15 Temmuz... Halkın çıplak elle kendilerini bombalayan hainleri kanıyla, canıyla yendiği günün yıl dönümü. Acılar taze, gurur aynı. O gece sergilenen kahramanlıklar ise ibretlik.

Gözlerimizde yaş dilimizde dua vardı Tarihin kırılma noktalarından 15 Temmuz FETÖ ihaneti, Türk halkı kadar bölge ve dünya denklemini de ilgilendiren bir gelişme olarak kayıtlara geçti.