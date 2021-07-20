Bayram günü hastanelik oldular! Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde Mimarsinan Mahallesi Susurluk Sokak'ta yer alan üç katlı bir apartmanın ikinci katında oturan aile zehirlendi. 6 kişilik aile karın ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine anında çok sayıda ekip sevk edildi.
Neden dolayı zehirlendikleri tespit edilemeyen aile fertleri çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildi. İkamette çalışma yapan Kayserigaz ve itfaiye ekipleri herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.
Malatya’da 55 işçi yemekten zehirlendi Malatya’da fabrika işçileri, yedikleri yemekten zehirlendi. İşçiler hastanelik oldu.
Ünlü markanın fabrikasında 30 işçi yemekten zehirlendi Karabük'te ünlü bir giyim markasına ait fabrikada çalışan işçiler hastanelik oldu.
6 kişilik aile bayram günü hastanelik oldu!
Kayseri'de 6 kişilik aile karın ağrısı şikayeti ile hastaneye kaldırıldı.
Bayram günü hastanelik oldular! Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde Mimarsinan Mahallesi Susurluk Sokak'ta yer alan üç katlı bir apartmanın ikinci katında oturan aile zehirlendi. 6 kişilik aile karın ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine anında çok sayıda ekip sevk edildi.
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