Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Michigan eyaletine bağlı Woodstock Township'te folk müzik festivali için kamp alanı kuruldu. Buradaki bir karavanda kalan 5 kişi, telefonlarına cevap vermeyince yakınları durumu polise bildirdi. Karavanı kontrol eden güvenlik güçleri, gençleri hareketsiz hâlde buldu. Çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde içlerinden 3'ünün öldüğünü belirledi. Diğer 2'si ise hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan olayın karavana yakın bir jeneratörden kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor. Soruşturma sürdürülüyor.



Bahçesine karavan almak istedi, hayatının şokunu yaşadı İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Ramazan Çimen, bir telefon uygulaması üzerinden 7 bin liraya satışa çıkarılan karavanı almak isteyince dolandırıldı. Önden 2 bin lira kapora, daha sonra sözde satıcıların fatura karşılığında paranın tamamını istemesi üzerine de ücretin tamamını vermesine rağmen karavanı alamayan, parası da iade edilmeyen Çimen, soluğu savcılıkta aldı.



Karavanda çıkan tartışmada kan döküldü: 3 ölü Samsun'da bir karavanda çıkan tartışmada 3 kişi silahla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı jandarma tarafından silahıyla birlikte gözaltına alındı.