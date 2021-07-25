Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim adamları, sivrisineğin, seller ve yıllık toplam yağış miktarları dikkate alındığında Karadeniz Bölgesi’nde ciddi bir tehdit hâline gelebileceğini söyledi. Prof. Dr. Barış Kovancı “Karadeniz Bölgesi’nde belediyeler tarafından Asya Kaplan Sivrisineği’ne karşı biyosidal ürünlerle yoğun mücadele yapıldı. Ancak buna rağmen Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon illerinde sivrisineğin popülasyonu hızla artış gösterdi. Küresel ısınma sebebiyle sivrisinek ve buna bağlı bulaşıcı hastalıklar Türkiye’de hızla yayılabilir. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerince ülke çapında Asya kaplan sivrisineği ile Mücadele Eylem Planı hazırlanmalı” dedi. Dr. Fatih Dikmen de bu sineğin istilacı bir tür olduğunu belirtti.

Sivrisineklere karşı teknolojik mücadele Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilçe genelinde sivrisineklere karşı savaş başlatan Başakşehir Belediyesi sazlık ve bataklık alanlarda yoğunlukla görülen sineklerin temizlenmesi için teknolojiye başvurdu.

Hortum değil, sivrisinek sürüsü Arjantin’de arabalarıyla General Madariaga ve Pinamar arasında seyahat eden sürücüler, hortuma benzer bir görüntü fark etti. Yakından bakıldığında bunun hortum değil sivrisinek sürüsü olduğu görüldü.