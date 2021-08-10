Rize'nin Kalkandere ilçesine bağlı Soğuksu köyündeki sağanak yağış sonrası derenin taşması sonucu Nuran (56) ve Fatma Aycibin (85) çay bahçesinde mahsur kaldı.
4 SAAT SONRA KURTARILDILAR
AFAD ve İl Özel İdare ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu kepçe yardımıyla kurtarılan iki kişi güvenli bölgeye götürüldü. Fatma Aycibin, olay yerinde sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından tedbir amacıyla Rize Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kars'ta sele kapılan kadının cesedi bulundu Kars'te sağanak sonrası meydana gelen sele kapılan bir kadının cesedine ulaşıldı.
Terme Çayı'nın debisi yükseliyor, sele karşı anons yapılıyor Samsun’un Salıpazarı, Çarşamba ve Terme ilçelerinde etkili olan yağışlar sonrasında Terme ilçe merkezinden geçen çay, taşma noktasına geldi. Polis ekipleri ilçedeki köprülerin giriş-çıkışlarını kapatırken, belediyeden ise sel felaketine karşı anonslar yaparak vatandaşları uyarıyor.