Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz cumartesi günü gece saatlerinde ablasıyla kaldığı apartmanın 15. katından atlayarak intihar eden Eda Nur’un ölmeden önce suç duyurunda bulunduğu şüphelilerden Mehmet A.'nın yakalanıp serbest bırakıldığı, Yusuf. G.'nin ise hala arandığı öğrenilmişti.

“ALKOLÜN ETKİSİYLE KABUL ETTİM”

31 Temmuz’da Eda Nur’un karakolda cinsel saldırıya uğradığı gerekçesiyle verdiği ifadede Yusuf G. ile bir eğlence mekanında buluştuklarını belirterek, “Yusuf, kendisini 'Tayfur' olarak tanıtan bir erkek şahısla geldi. Yusuf, Tayfur, ben ve ablam burada oturduk. Ablamın dışında ben, Yusuf ve Tayfur alkol içtik. Bu mekanda biraz içtikten sonra bir araçla, Tunalı Hilmi Caddesi’nde faaliyet gösteren ismini hatırlamadığım bir eğlence mekanına gittik. Burada da bir süre alkol aldık. Burada ablam Güler, mekanın lavabosuna girmişti. Bu esnada Yusuf bana 'iyi değilsin, gel seni eve bırakayım' dedi. Ben de alkolün etkisiyle kabul ettim. O esnada ablam lavaboda olduğu için ona haber veremedim. Yusuf’un aracına bindik, Yusuf araçtayken, ‘çok alkollüsün, bu şekilde eve gitmen uygun olmaz, gel seni otele götüreyim, bir gece orada kal, sabah kendine gelince, evine gidersin’ dedi. Ben de alkolün etkisiyle kabul ettim" dediği belirlendi.

“ODAYA GİRER GİRMEZ TACİZDE BULUNMAYA BAŞLADI”

Polise verdiği ifadede cinsel saldırıya, yarı baygın olduğu için karşı koyamadığını söylediği ortaya çıkan Eda Nur’un "Otelin giriş katında bulunan bir odaya gittik. Odaya girer girmez Yusuf bana hiçbir şey söylemeden cinsel tacizde bulunmaya başladı. Ben alkolün etkisiyle çok fazla tepki gösteremedim. Ardından Yusuf üstünü giyinerek ‘kredi kartını unutmuşum alıp geleceğim’ diyerek odadan ayrıldı. Sonra ben uyuyakalmışım. 1 saat sonra Tayfur odaya girmiş, benim haberim yoktu." dediği ortaya çıktı.

İfadesinde Tayfur'unda kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlatan Eda Nur, Tayfur'a karşı koymaya çalıştığını söyleyerek "Gücümü toplayarak istemediğimi söyledim. 'Ne yapıyorsun' diye sordum. 'Bir şey yapmıyorum' diyerek ‘devam etti’. Yarı baygın olduğum için karşı koyamadım, sadece kendimi kasabildim. Daha sonra bana kendi telefonunu vererek 'al ablanı ara, taksiye bin ve git' dedi. Bende kendi telefonumu yanıma almamıştım, telefonum çantanın içinde ablamın yanında bulunuyordu. Bunun üzerine ablamı arayıp eve geleceğimi söyledim. Beni taksiye bindirdi ve 05.00 sıralarında evime döndüm. Sonra ablama anlattım ve şikayetçi olduk" dediği öğrenildi.

"BANA İNANMAZLAR" DİYE AĞLAMIŞ

Eda Nur’u en son otelden alarak ablasının evine götüren taksi şoförünün verdiği ifadede ise Eda Nur’un sürekli uyuduğunu ve ona inanmayacaklarını söyleyerek sürekli ağladığını belirttiği öğrenildi.

Bakanlıktan Eda Nur Kaplan açıklaması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma evresinin yakından takip edildiğini bildirdi.

18 yaşındaki genç kız, cinsel taciz iddiası ile yaşamına son verdi Başkent’te yaşayan 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, annesine gönderdiği mesajın ardından yaşamına son verdi. Genç kızın yaşamına son vermeden bir gün önce, kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını iddia ettiği 2 kişi hakkında karakolda suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.