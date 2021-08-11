Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz bölgesinde etkili olan sağanak ve heyelan sebebi ile yollar ulaşıma kapanırken birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Köprülerin yıkıldığı sel felaketinde can ve mal kaybı yaşandı.

KASTAMONU'DA HAYAT DURDU

Kastamonu’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrası birçok bölgede sel taşkınları yaşandı. Sel suları nedeniyle birçok ilçede hayat dururken, heyelanlar nedeniyle yollar kapandı, sel suları nedeniyle köprüler yıkıldı, araçlar ve iş yerleri sular altında kaldı. Ayrıca belediye ekiplerince şu ana kadar evlerinde mahsur kalan yaklaşık 50 kişi de kurtarıldı, ayrıca mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğünün kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından Kastamonu’da birçok noktada sel yaşandı.

19 ilçesi bulunan Kastamonu’da hemen hemen bütün ilçelerde su taşkınları yaşanırken özellikle Azdavay ve Küre’de doğal afet yaşandı.

Azdavay ve Küre başta olmak üzere birçok yerde araçlar sel sularına kapıldı, iş yerlerini ise su bastı, bazı araçlar da yollarda oluşan çamur yığınına saplandı. Derelerin taştığı Azdavay’da ilçede tarım arazileri de sel suları altında kaldı. Kastamonu’yu Azdavay’a bağlayan tüm yollar sel suları altında kalırken ilçeye giriş ve çıkış şu anda yapılamıyor.

KASTAMONU'DA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Ezine çayı üzerine bulunan HES barajının patlaması ile evinin sular altında kalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Elektrik hatlarının kesildiği ilçede mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

KÖYÜN KÖPRÜSÜ YIKILDI

Bunun yanı sıra Kastamonu-Cide karayolu Dereli Tekke köyü mevki'inde bulunan köprü tamamen yıkıldı. Köprünün yıkılması ve derenin taşması nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı. Ayrıca Cide-Bartın karayolu üzerinde Kumluca mevki'inde bulunan köprünün de ayaklarında çökmeler oluştu. Halen devam eden yağışlar nedeniyle sel suları yola kadar ulaştı. Sel suların yükselmesi ve köprünün ayaklarının yıkılacak seviyeye gelmesi nedeniyle ekipler önlemlerini alarak geçişlere izin vermiyor.

Öte yandan Azdavay, Pınarbaşı ve Cide’ye giden yollarda da bulunan köprüler yıkıldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, Ağlı ilçesinde tedbir alarak Azdavay, Cide ve Pınarbaşı ilçelerine giden yolları ulaşıma kapattı. Devletin tüm yetkili kurumları doğal afetin yaşandığı bölgelerde tedbir ve önlemleri en üst seviyede alırken, yollarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Halen bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle çok sayıda vatandaşta evlerinde mahsur kaldı.

Halen sağanak yağışın devam ettiği Azdavay’da yaklaşık 50 kişi, evlerinde mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin çalışmasıyla bulundukları noktadan alınarak güvenli bir alana bırakıldı. Ayrıca bazı bölgelerde yükselen sel suları nedeniyle vatandaşların mahsur kaldığı, ekiplerin mahsur kalan vatandaşlara ulaşmaya çalıştıkları öğrenildi.

BARTIN'DA 1 ÖLÜ, 1 KAYIP

Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde bir vatandaşın da sel sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sel sularının dere yatağını aşarak hem kara yolunu çökerttiği hem de evi yıktığı olayda ev sakinlerinden 85 yaşındaki Arife Ünal; sele kapılarak gözden kayboldu. Yakınlarının yardım çağrısı üzerine bölgeye AFAD ve Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK 3 dalış timi yönlendirildi. Arama çalışmaları dere yatağı çevresinde devam ederken kayalar ve sel suları sebebiyle ulaşıma kapanan yolda çalışmalar sürüyor.

Yolun göçtüğü anlarda bir araç sel sularına kapıldı. Araçtaki 2 kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Abdipaşa beldesinin Yenihan köyünde evlerde mahsur kalan içlerinde çocuklarında yer aldığı 20 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

AYANCIK SULAR ALTINDA

Sinop'un Ayancık ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak, akarsuların debisinin yükselmesine ve taşmasına yol açtı.

Ayancık Çayı şiddetli yağışın etkisiyle taştı. Çay üzerindeki köprü hasar görürken, ilçedeki birçok köprü yıkılma tehlikesi nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Sel sularına kapılan birçok araç denize sürüklendi.

Ayancık Çayı'nın taşması sonucu ilçenin özellikle Cevizli ve Beşiktaş Mahallelerindeki ev ve iş yerleri, araçlar ile Sanayi Sitesindeki iş yerleri sular altında kaldı, vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Bölgeye bir süredir elektrik ve su verilemiyor.

Ayancık Kapalı Pazar Yeri ise sel nedeniyle sular altına kalırken, Ayancık Devlet Hastanesinde yaşanan su baskını nedeniyle hastaların tahliye işlemine başlandı.