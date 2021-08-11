Feci kaza, Aksaray - Gücünkaya Yolu Gücünkaya köyü girişinde meydana geldi. Seyit Mutlu (32) idaresindeki 68 ABR 364 plakalı Ford marka otomobil ile Fahrettin B. (38) yönetimindeki 68 ABE 459 plakalı Mitsubishi marka oto kurtarma aracı çarpıştı. Korkunç kazada otomobil hurda yığınına döndü.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu anında yetkililere bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Seyit Mutlu ve yanında yolcu olarak bulunan Nezir Mutlu'nun (34) olay yerinde can verdiği belirlendi. Kazada yaralanan çekici sürücüsü Fahrettin B. ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan oto kurtarıcının yaralı sürcüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Acı haberi alıp olay yerine gelen Seyit Mutlu’nun kayınvalidesi Zahide Mutlu'nun (61) feryadı yürekleri dağladı. Sinir krizi geçiren ve ayakta durmakta zorluk çeken Zahide Mutlu, “Seyit’im, oğlum. Oğlumu bir göreyim, yavrumu bir göreyim” diyerek gözyaşı döktü.
Niteliksiz şoför kaza getiriyor Son dönemde yaşanan otobüs kazalarının arkasından bakımsız otobüsler ve niteliksiz şoförler çıktı. Uzmanlar, otobüslerin yarısının yaşlı olduğunu söyledi.
15 kişinin öldüğü kazada dikkat çeken şoför detayı! 15 kişinin hayatını kaybettiği kazada Zonguldak'tan İzmir'e giden otobüsün şoförü Kerem Başol'un, sefer için otobüsü kullanacak olan şoför Onur Güneş'in rahatsızlanması sonucu arkadaşının yerine direksiyona geçtiği iddia edildi.
Aksaray'da oto kurtarıcı araba ile çarpıştı, 2 kişi öldü
Aksaray'da feci bir kaza meydana geldi, oto kurtarma aracı araba ile çarpıştı 2 kişi canından oldu.
Feci kaza, Aksaray - Gücünkaya Yolu Gücünkaya köyü girişinde meydana geldi. Seyit Mutlu (32) idaresindeki 68 ABR 364 plakalı Ford marka otomobil ile Fahrettin B. (38) yönetimindeki 68 ABE 459 plakalı Mitsubishi marka oto kurtarma aracı çarpıştı. Korkunç kazada otomobil hurda yığınına döndü.
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