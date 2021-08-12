Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'da ablasıyla birlikte yaşayan ve 15. kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'a cinsel soruşturma olayında, davanın seyrini değiştirecek nitelikte bir bilgiye ulaşıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve cep telefonu incelenen Yusuf G.'nin, bir mesajında "Yaşları küçük, aralarından seçeriz" ifadelerini kullandığı dikkat çekti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek karakola gidip şikayetçi olan ve ardından 15. kattan atlayarak intihar eden 18 yaşındaki eda Nur Kaplan'ın intiharına ilişkin başlatılan soruşturma sürerken olayda ismi geçen üç şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi daha önce yetkililer tarafından doğrulanmıştı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kaplan'ın ölümünün ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yusuf G., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından konutu terk etmeme ve yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol hükmüyle serbest bırakılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yusuf G.'nin adli kontrol hükmüyle serbest bırakılması kararına itiraz edince şüpheli, yeniden gözaltına alındı.

Ayrıca Kaplan'ın şikayette bulunmasının ardından ifadesi alınan ve serbest bırakılan Mehmet A. ve olay yerinde bulunan Aşkın K. da gözaltına alındı.

İĞRENÇ MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre; cep telefonu incelenen Yusuf G.'nin telefonunda, davanın seyrini değiştirecek bir mesaj bulundu. Şüpheli Yusuf G.'nin gözaltındaki diğer kişi olan Aşkın K.'ya, "İki kişi gelecek. Yaşları küçük, aralarından seçeriz" şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Eda Nur Kaplan'ın ölümünün ardından, olayın yaşandığı gecenin sabahında onu evine bırakan taksi şoförü de verdiği ifadede, "Araç içerisinde sürekli ağlıyordu. Kolunu kaldıracak hali yoktu, tuhaftı biraz. Belli ki başına bir şey gelmişti. Aldığımda saat sabah 5 çeyrekti. Keçiören’e gitmemiz 15 dakika dahi sürmedi zaten. Ağlamaya başlayınca ne oldu diye sorduğumda ‘bilmiyorum abi’ demişti. Günübirlik bir oteldi. İnerken fark ettim, kolunda çizik ya da tırnak izine benzer deri soyulması vardı” ifadelerini kullanmıştı.

Eda Nur Kaplan'ın ölümü ile ilgili 2 kişi tutuklandı! Başkentte intihar eden Eda Nur Kaplan'a "nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle yakalandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan zanlı Y.G, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklanmıştı bu olayda bir yeni gelişme daha yaşandı. Gözaltına alınanlardan Mehmet A. da adliyeye sevk edillmişti, yine aynı suçtan o da tutuklandı.

İntihar eden Eda Nur’un polise verdiği ifade ortaya çıktı Ankara’da cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek 15. kattan atlayarak hayatına son veren Eda Nur Kaplan’ın polise verdiği ifade ortaya çıktı. Eda Nur'un verdiği ifadede alkollü olduğu için tacize karşı koyamadığını belirttiği ortaya çıktı.

18 yaşındaki genç kız, cinsel taciz iddiası ile yaşamına son verdi Başkent’te yaşayan 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, annesine gönderdiği mesajın ardından yaşamına son verdi. Genç kızın yaşamına son vermeden bir gün önce, kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını iddia ettiği 2 kişi hakkında karakolda suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.