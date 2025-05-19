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80 yıllık geleneği yaşatıyorlar! Saatlerce pişiriliyor... Yemek için sıraya girdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da 80 yıllık gelenek bu yıl da coşkuyla yaşatıldı. Bölge halkının imece usulüyle düzenlediği keşkek etkinliğine bu yıl rekor katılım gerçekleşti. 47 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvanın etleri saatlerce pişirilip keşkek haline getirilirken, yemek için uzunca kuyruk oluştu.

Her yıl büyük bir özveriyle hazırlanan etkinlik çerçevesinde binlerce kişi Yamanlı köyüne akın etti.

80 yıllık geleneği yaşatıyorlar! Saatlerce pişiriliyor... Yemek için sıraya girdiler - 1. Resim

HAZIRLIK SÜRECİ BEŞ SAAT

Keşkek kazanlarında kullanılmak üzere yaklaşık bir buçuk ton bulgur ve pirinç hazırlanırken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mesire alanına gelen köylüler açılan kuyularda yakılan ateşlerin üzerine kazanları yerleştirdi. Kazanlarda önce etler pişirilirken, ardından bulgur ve pirinç eklendi. Beş saatlik yoğun bir hazırlık sürecinin ardından keşkekler on binden fazla misafire ikram edildi.

80 yıllık geleneği yaşatıyorlar! Saatlerce pişiriliyor... Yemek için sıraya girdiler - 2. Resim

KUYRUK OLUŞTU

Keşkekten yemek için vatandaşlar uzunca kuyruk oluşturdu.

80 yıllık geleneği yaşatıyorlar! Saatlerce pişiriliyor... Yemek için sıraya girdiler - 3. Resim

Etkinlikte yaklaşık 60 kazan keşkek pişirilirken, hiçbir sorun da yaşanmadı.

80 yıllık geleneği yaşatıyorlar! Saatlerce pişiriliyor... Yemek için sıraya girdiler - 4. Resim

Etkinliğe katılanlar için iki kazan ciğer pişirilerek güne başlandı. Çalışmalara katılan köylüler, ciğer sofrasında bir araya gelerek kaynaştı ve ardından hazırlıklara kaldıkları yerden devam etti.

80 yıllık geleneği yaşatıyorlar! Saatlerce pişiriliyor... Yemek için sıraya girdiler - 5. Resim

Yamanlı Mahalle Muhtarı Necati Eren yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dedelerimizden miras kalan bu güzel geleneği her yıl daha da büyüterek sürdürüyoruz. Bu yıl yeni bir rekor kırdık. Yardım eden, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu kültürü genç nesillere aktararak, dünya durdukça yaşatmak istiyoruz"

80 yıllık geleneği yaşatıyorlar! Saatlerce pişiriliyor... Yemek için sıraya girdiler - 6. Resim

Muhtar Eren, ayrıca bu organizasyonun köydeki dayanışma ve kardeşlik ruhunu pekiştirdiğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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