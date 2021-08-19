Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4 medeniyete başkentlik yapan ve UNESCO geçici miras listesinde bulunan İznik’te ikinci müzenin yapımına hızla devam ediliyor. Mimarisinin dünyada örnek olacağı öğrenilen İznik Arkeoloji Müzesinin yapım çalışmalarını inceleyen AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu’ndan bilgi aldı.

ÖZEL DEPODA SAKLANIYORDU

Çavuşoğlu, daha sonra İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut ile birlikte açılacak olan müzenin en önemli eseri olan ve kamuoyuna bu zamana kadar gösterilmeyen eserin bulunduğu özel depoyu ziyaret etti.

1800 YILLIK ANNE-KIZ HAYRETE DÜŞÜRÜYOR

İznik’te 2018 yılında çıkarılan bir lahdin içerisinde Romalı anne kız mumyasını gören Çavuşoğlu, hayretini gizleyemedi. Lahdin üzerinde bulunan özel korunaklı camdan mumyaları görüntülemek isteyen Çavuşoğlu, o ânları cep kamerasına kaydetti.

Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, dünya tarihe ışık tutacak olan İznik’in yeni arkeoloji müzesinin önümüzdeki yıllarda hizmete gireceğini ifade etti.

İznik'te bir evin altından küp çıktı, Müze Müdürlüğü duruma el koydu Bursa’nın İznik ilçesinde yıkılan bir evin arsa temelinden Bizans dönemine ait olduğu öğrenilen dev bir küp ve tarihi ev kalıntıları çıktı.

İznik Gölü çekilince 1500 yıllık bazilika ortaya çıktı İznik Gölü’nde suların her geçen gün çekilmesi, 2014 yılında keşfi yapılan bazilika kalıntılarının gün yüzüne çıkmasına sebep oldu.

600 yıllık İznik'teki ilk hamam çürüyor Bursa'nın İznik ilçesinde 600 yıllık Osmanlı'nın ilk hamamı Orhan Gazi Hamamı çürümeye terk edilmiş durumda. Tarihî hamam madde bağımlıları ve alkol kullananların mekânı oldu.