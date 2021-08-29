Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün Çanakkale'nin doğu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde ise Marmara'nın güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis beklenirken, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU KAVRULUYOR

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 39, Iğdır'da 37, Ağrı'da 35, Erzurum'da 34, Kars'ta 33 ve Ardahan'da 30 derece olması bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 36

İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 34

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

Meteoroloji'den flaş uyarı! Normallerin üzerinde olacak Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Edirne çevrelerinde öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak beklenirken, yurt genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.