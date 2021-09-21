Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurtuluş Mahallesi Beyhan Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. 34 yaşındaki Muharrem B.’den (34) haber alamayan arkadaşları evine geldi. Muharrem B. zile defalarca basılmasına rağmen kapıyı açmayınca çilingir çağırıldı.

ASILI HALDE BULUNDU

Çilingir yardımıyla kapıyı açan arkadaşları Muharrem B.’yi iple doğal gaz borusuna asılmış halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde talihsiz adamın öldüğü belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından cenaze Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

YALNIZ YAŞIYORDU

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Muharrem B.’nin Safranbolu’da bir manavda çalıştığı ve evinde yalnız yaşadığı öğrenildi.

İntihara kalkıştı, vazgeçince yaptığıyla şoke etti Antaya'da alkollü olduğu öğrenilen şahıs, alt geçidin üstündeki demirlere çıkıp intihar etmeye kalktı, ikna edilmesinin ardından kararından vazgeçen adam polislerden kendilerini meşgul ettiği gerekçesiyle özür dileyip, şaşırttı.

4 gün önce intihar etmeye kalkmıştı! Şimdide şadırvanın tepesine çıktı Erzurum’da 4 gün önce altı katlı bir binanın 5’inci katına çıkarak intihar girişiminde bulunan ve polisin 2 saatlik çabası sonrası ikna edilerek vazgeçirilen şahıs şimdide caminin şadırvanına çıkarak elindeki kesici aletle vücuduna zarar verdi.