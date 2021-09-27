TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine seyreden İsrafil Kenar yönetimindeki hafif ticari aracın sol arka lastiği patladı. Sürücü ile kardeşi Ayhan Kenar lastiği değiştirmek için aşağı indi. İkili lastik ile uğraşırken Ertuğrul K. idaresindeki kamyonet, kardeşlere çarptı. İsrafil Kenar olay yerinde, ağır yaralanan kardeşi ise kaldırıldığı hastanede öldü. Aracın içinde bulunan Seçil Kenar ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Öte yandan kamyon şoförü gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Oğlunu üniversiteye kaydetmeye giderken kaza yapan uzman çavuş Konya'da toprağa verildi Antalya’da görevli olan Uzman Çavuş Kemal Hayta oğlunun üniversite kaydını yaptırmak için Çorum’a giderken Isparta’da kaza yaptı. Kemal Hayta hayatını kaybederken eşi ve iki çocuğu ise kazayı yaralı atlattı.
Adana'da feci kaza: Bir anne evlatsız, bir evlat da anasız kaldı Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde meydana gelen kazada devrilen arabanın sürücüsü hayatını kaybederken annesi ve kızı yaralandı.
TEM'de feci kaza! Lastik değiştiren kardeşleri kamyon ezdi
Bolu'da yol kenarında araç lastiği değiştiren iki kardeşe kamyon çarptı. Kardeşler kazada can verdi.
TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine seyreden İsrafil Kenar yönetimindeki hafif ticari aracın sol arka lastiği patladı. Sürücü ile kardeşi Ayhan Kenar lastiği değiştirmek için aşağı indi. İkili lastik ile uğraşırken Ertuğrul K. idaresindeki kamyonet, kardeşlere çarptı. İsrafil Kenar olay yerinde, ağır yaralanan kardeşi ise kaldırıldığı hastanede öldü. Aracın içinde bulunan Seçil Kenar ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Öte yandan kamyon şoförü gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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