Türkiye Gazetesi

Dünyada bazı ülkelerde pandemi kaynaklı gıdaya ulaşma sorunu yaşanırken, israfın boyutu ise dudak uçuklatıyor. Dünya nüfusu her geçen yıl artış gösterirken gıda israfı konusu da önem kazanıyor.

OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Dr. Muharrem Özcan dünyada ve Türkiye'de oluşan gıda israfı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

855 MİLYON İNSAN AÇLIKLA SAVAŞIYOR

855 milyon insanında açlıkla savaştığına dikkat çeken Özcan, "Bugün 7,9 milyara ulaşan nüfus yaklaşık 2050 yılında 10 milyara yakın bir nüfusa ulaşacağı tahmin ediliyor. Tabii bu nüfus artışı bir taraftan gıda talebini doğururken diğer taraftan tarım alanlarının tarım dışına aktarılmasında beraberinde getiriyor. Sonuçta artan bu gıda talebinin karşılanabilmesi için birim alandan verimliliği artırmak aynı zamanda ürün kayıplarını oluşturan gerek hasat ve hasat sonrasında gerekse israfla birlikte ürün kayıpları oluşturan konulara çözüm bulmak zorundayız. Dünya genelinde 2 milyar ton sebze ve meyve üretimi var. Bunun yaklaşık ortalama değerler üzerine baktığımız zaman yüzde 30'a kadar kısmını çöpe gittiğini görüyoruz. Aynı şekilde dünya genelinde 4 milyar ton gıda üretimi var. 4 milyar gıda üretiminin 3'te 1'i, 1.3 milyar tonu tüketilmeden çöpe gidiyor. Her gün 14 bin insanın da açlıktan öldüğü 855 milyon insanın açlıkla savaştığı mücadele ettiği günümüzde bu rakamları kabul etmemiz elbette insan olarak, bilim insanı olarak söz konusu olamaz" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE 55 MİLYONLUK HASATIN YÜZDE 40'I ÇÖPE GİDİYOR

Türkiye içinde açıklamalarda bulunan Dekan Özcan, "Türkiye içinde bu geçerlidir. 55 milyon ton meyve ve sebze üretimimizin ortalama yüzde 20 ile 40'nın hasat sonrası sebeplerle birlikte çöpe atıyoruz. Onun için dünyada gıda açığının kapatılmasında üretim arttırma kadar en büyük katkı sağlayabilecek hatta doğayı fazla yıpratmadan katkı sağlayabilecek çözüm yolu hasat ve hasat sonrası kayıpları azaltmaktır ve israfı azaltmaktır. Bunu azalttığımız zaman açlık sorununun çözümüne önemli katkılar sunabiliriz" şeklinde konuştu.

Büfe 2.0 ile gıda israfı azalacak Metro Türkiye’nin hazırladığı “Gıda İsrafı İle Mücadele Kılavuzu”nda restoran ve otellerde israfın önüne geçmek için “Açık büfede süslemelerden kaçının. Tariflerde çirkin sebze ve meyvelere yer verin” önerisinde bulunuldu

İftar öncesi bilinçsiz alışveriş ramazanda gıda israfını artırıyor İSTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmet Aral, alışverişte yapılan hataların ramazanda gıda israfını artırdığını belirterek, "İnİftar alışverişi yaparken de aç olduğundan her ürünü iştahla gözlüyor ve ihtiyaçtan fazlasını satın alabiliyor." dedi.

Gıda israfına karşı turuncu bayrak Turizm sezonunda otel başına 3 milyon lira gıda israfı yapılırken Gıda Dostu Derneği’nin ‘Afiyet olsun, israf olmasın’ sloganıyla başlattığı ve 20 işletmeye ulaşan ‘Gıda Dostu Turuncu Bayrak’ uygulamasıyla beş yılda israf yüzde 70 azaltılacak.

Gıda israfında ürkütücü boyut 2021 Birleşmiş Milletler Çevre Programı Gıda İsrafı Endeksi Raporu’na göre, Türkiye’de her yıl 7.7 milyon tondan fazla gıda israf ediliyor ve kişi başı 93 kilogram yiyecek çöpe atılıyor. Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Eylem Ezgi Fadıloğlu, rapora göre dünya genelinde en fazla gıdanın israf edildiği ülkeler arasında yer aldığımızı belirterek, “Dünyanın karşı karşıya kaldığı gıda israfı, tarladan sofraya olmak üzere gıda tedarik zinciri boyunca ortaya çıkıyor ve üretilen gıdanın üçte biri israf oluyor. İsrafın önlenmesi, gelecekte gıda temini için hayati önemde” diyerek uyarıda bulundu.