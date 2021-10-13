Kaysri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan 20 kişiyi yakaladı. Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı polisler tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahısların yakalanmasına dair kentin farklı bölgelerinde çalışma başlatıldı.
4 YILDAN FAZLA HAPİS CEZASI OLAN KADIN YAKALANDI
Bu operasyonlarda kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H. T. (39), hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.M.(67) ve haklarında cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Ş.G., R.B. ve S.K. isimli şahıslar yakalandı. Ayrıca İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.’da yapılan çalışmalar ile yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslardan kesinleşmiş hapis cezası olan 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıslar da adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
İranlı eski askeri kaçırmak isteyen İran ajanları MİT'in operasyonuyla yakalandı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet, İranlı eski bir askeri kaçırmaya çalışan ajan şebekesine suçüstü yaptı.
Pendik'te karantinada olması gereken aile Darıca'da dilenirken yakalandı Yaşadığı Pendik'ten dilenmek için Kocaeli'nin Darıca ilçesine gelen bir kişi, çöp konteynerinin yanında eşi ve çocuğuyla birlikte yakalandı. Kimliği olmadığını öne süren dilencinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve karantinada olması gerektiği anlaşıldı.
Hakkında 4 yıldan fazla hapis cezası olan 67 yaşındaki kadın yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonlarda araması bulunan 20 kişi yakalandı. Aralarında hırsızlıktan hapis cezası olan 67 yaşındaki kadın ise dikkat çekti.
Kaysri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan 20 kişiyi yakaladı. Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı polisler tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahısların yakalanmasına dair kentin farklı bölgelerinde çalışma başlatıldı.
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