Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşanan olayda bir ay önce aldığı arabası ile yolculuk yapan adam direksiyon hakimiyetini kaybedip takla atarak dereye uçtu. Kabusu yaşayan sürücü ve yanında olan 2 kişi kazada hastanelik oldu. Feci kaza, Kartepe'ye bağlı Uzuntarla Mahallesi Sultan Beyazıt Caddesi ve Firuze Caddesi kavşağında meydana geldi. S.T. idaresindeki 41 AFV 089 plakalı Tofaş marka otomobil kontrolden çıkarak önce takla attı ardından da yol kenarındaki dereye uçtu.



ARABAYI BİR AY ÖNCE ALMIŞ

Kazada sürücüsü S.T., otomobilde yolcu olarak bulunan M.T. ve H.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve kontrol amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaralıları otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Öte yandan S.T.'nin kaza yaptığı otomobili bir ay önce aldığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



Samsun'da yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var Samsun'da yoldan çıkan yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı. Can pazarı yaşandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.



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