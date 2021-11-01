Türkiye Gazetesi

Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde inşaatı devam eden Donatım Camii’ne giren R.D. (23), 15 bin TL değerindeki kablo ve malzemeleri çalarak kaçtı. Hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, çeşitli suçlardan kaydı olan ve aranması bulunan şüpheli R.D.'yi Adapazarı ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edilecek.

Üzerindeki toz hırsızı ele verdi Kayseri'de polis ekipleri, Sherlock Holmes gibi olay çözdü. Ekipler, şüpheli gördükleri bir kişinin kıyafetinde bulunan tozdan hırsız olduğunu anladı.

Hırsızlık zanlısı içtiği sigaradan yakalandı Manisa’nın Yunusemre ilçesinde iki evden hırsızlık yapan şüpheli içtiği sigaradan tespit edilerek Kırkağaç’ta yakalandı.