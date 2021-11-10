Türkiye Gazetesi

Gaziantep'in Nizip ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde yaşanan olayda madde bağımlısı olduğu ileri sürülen F.T., annesi Fatma T. ile tartışarak evi ateşe verdi. Siniri geçmeyen ve belindeki silahla evin içerisinde havaya ateş eden F.T.'nin elinden kurtulmaya başaran anne büyük bir panik ile evden kaçtı.

KOMŞUSUNUN EVİNDE SIĞINDI

Komşusunun evine sığınan ve büyük korku yaşayan anne Fatma T.'nin kalbi evladının yaşattıklarına dayanamadı. Fenalaşan kadının kalp krizi geçirdiği belirlendi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede kadının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yanan ev olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, anne Fatma T.'nin cenazesi ise otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

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