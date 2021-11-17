Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde cezaevi firarisi olarak aranan adam hasta ziyaretine gidince yakalandı. Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayet zanlısı ve cezaevi firarisi olarak aranan 22 yaşındaki C.O'nun, Manisa Şehir Hastanesinde arkadaşını ziyaret edeceği bilgisini aldı.

İSTİHBARAT ÜZERİNE YAKALANDI

Hastaneye sivil kıyafetle giden İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgür Can, şüpheli C.O'yu yakalayarak gözaltına aldı.

ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

C.O'nun 2017 yılında Şehzadeler ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü ve 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, Manisa T Tipi Açık Cezaevinden firar ettiği öğrenildi. C.O. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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