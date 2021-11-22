Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. Şükrü Dikilitaş idaresindeki özel eğitim sınıfı öğrencilerini taşıyan servis aracı, Devlet Hastanesi karşısı Nedim Helvacıoğlu Bulvarı'nda trafik ekip otosu ile çarpıştı.
10 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Çarpışmanın etkisiyle polis aracı refüje çıkarak durabildi. Kazada sürücü Dikilitaş ile Semiha Akseki, polis memurları Y.O.D. ve M.Y. ile özel eğitim sınıfı öğrencisi 6 çocuk yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
İzmir'de polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1 şehit İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis aracının otomobille çarpışması sonucu 1 polis şehit oldu, 1'i polis 4 kişi yaralandı.
Afyon'da öğrenci servisi yoldan çıkt: 5 ölü, 5 yaralı Afyon'un İşcehisar ilçesinde, okul servisi kontrolden çıkarak ikiyi bölündü. 5 öğrenci hayatını kaybederken 5 öğrenci de yaralandı. Kazayı 800 metre koşarak köye haber veren çocuğun, hayatını kaybeden öğrencilerden 14 yaşındaki Melisa Demirel’in kardeşi olduğu öğrenildi.