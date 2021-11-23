Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ş.Urfa, Mardin ve Batman dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Kıyı ve Kuzey Ege'de, yarın Ege, İç Anadolu (Çankırı, Karaman ve Niğde hariç), Orta ve Doğu Karadeniz ile Adana, Hatay, K. Maraş, Osmaniye, Mersin, Sinop, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzeybatı kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney yönlerden Marmara ile yarın zamanla kuzey, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

SARI UYARI NE DEMEK?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

KUVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Kıyı ve Kuzey Ege'de, yarın Ege, İç Anadolu (Çankırı, Karaman ve Niğde hariç), Orta ve Doğu Karadeniz ile Adana, Hatay, K. Maraş, Osmaniye, Mersin, Sinop, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

11 şehire kuvvetli kar ve sağanak uyarısı Meteoroloji'den Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapılırken, 9 il için de kuvvetli sağanak beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji'den İstanbul'a 'sarı kod'lu uyarı: Birçok ilde yağış başladı (23 Kasım 2021 hava durumu) Meteoroloji'den birçok il için 'sarı kod'lu uyarı geldi, çoğu kentte sağanak başladı. 23 Kasım 2021 hava durumu raporuna göre; İstanbul dahil olmak üzere Marmara, Ege, Karadeniz'in bir kısmı ile Mersin, Adana ve Yozgat çevrelerinde yer yer gök gürültülü olmak üzere sağanak yağış bekleniyor.