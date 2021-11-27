Türkiye Gazetesi

Bursa İnegöl'de bir anlık dikkatsizlik anne ve çocuklarını ölümün kıyısına sürükledi. Bir anda aracın kontrolünü kaybeden anne, fabrika inşaatının temeline uçtu. Araçta bulunan iki çocuğu ile birlikte yaralanan talihsiz kadın hastaneye kaldıırldı.



ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Akhisar Mahallesi girişi mevkiinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Fatma K. (34) yönetimindeki hafi ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç taklalar atarak fabrika inşaatının temeline uçtu. Kaza sonucu yan durarak hurdaya dönen aracın sürücüsü ile çocukları Mehmet Emin K. (12) ve Yusuf Poyraz K. (4) yaralandı.

Yaralılar anne ve 2 çocuğu olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Genç adamın feci sonu: Aşırı sürat ölüm getirdi! Beykoz'da aşırı hız yaptığı öğrenilen bir otomobil sürücüsü, ağaçlara çarpıp hayatını kaybetti.

Kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi Bolu’da, Gölcük Tabiat Parkı yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı.