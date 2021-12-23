Türkiye Gazetesi

Kilis, üvey anne vahşetiyle sarsıldı. 5 yaşındaki küçük kız, yabancı uyruklu üvey annesi tarafından darp edilip, kızgın şişle işkencelere maruz bırakıldı. Kızının işkenceye uğradığını sonrasında öğrenen babanın şikayeti üzerine, cani kadın tutuklandı.

KÜÇÜK KIZ BABASININ OLMADIĞI ZAMANLARDA DEHŞETİ YAŞADI

Valilikten yapılan açıklamada, İsmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu Z.M'nin (41), eski eşi Suriye vatandaşı S.D'nin (35), önceki eşinden olan kızı L.M'yi (5) kendisinin evde bulunmadığı sıralarda darbettiği ve vücudunun çeşitli yerlerini ısıtılmış şiş ile yaktığını öğrenerek şikayette bulunduğu belirtildi.



Açıklamada, polis ekiplerince gözaltına alınan üvey anne S.D'nin çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı ifade edildi. Bu arada küçük kızın devlet korumasına alındığı öğrenildi.

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