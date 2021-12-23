Türkiye Gazetesi

Ataşehir'de otobüse binen iki yolcu şoför tarafından zorbalığa uğradı. Alınan bilgiye göre, Küçükbakkalköy Mahallesi Demir Sokak'ta İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün şoförü Yavuz K., yolcular B.B.B. (20) ve M.T.Y. (22) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine şahıs yolculara bıçak çekti. Olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürülen taraflar, birbirinden şikayetçi oldu

YOLCULARA HAKARETLER SAVURDU

Seyir halinde olan İETT aracının şoförü tartıştığı yolculara bıçak çekerek üzerine yürüdü. Araç şoförü otobüsten inmesini istediği yolculara hakaretler savurdu. Otobüsteki diğer yolcuların araya girmesiyle son bulan korku dolu dakikalar, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde şoförün yolcuyla tartışması, bıçakla otobüsün arka tarafına hareket etmesi, yolcuya "in aşağıya" diye bağırması, bir süre sonra ise otobüsü hareket ettirerek olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

ŞOFÖR'DEN "YÜKSEK SES" İDDİASI

Polis ekipleri, görüntülerin sosyal medya üzerinden yayınlanması üzerine çalışma başlattı. İfadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürülen taraflar, birbirinden şikayetçi oldu.

İfadesine başvurulan şoför Yavuz K., otobüs ile seyir halindeyken B.B.B. ve M.T.Y.'nin yüksek ses ile konuştuklarını, uyarılmasına rağmen diğer yolcuları rahatsız etmeye devam ettiklerini anlatarak, bunun üzerine tartıştıklarını söyledi.

Yolcular B.B.B. ve M.T.Y. ise ifadelerinde, tartıştıkları otobüs şoförü Yavuz K.'nin kendilerine bıçak çektiğini kaydetti.

Bu arada şoför Yavuz K.'nin darp raporu aldığı öğrenildi.

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