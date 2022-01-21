Türkiye Gazetesi

Doğu Karadeniz'de yarın için kuvvetli fırtına beklentisi var. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; "Doğu Karadeniz'de rüzgar, yarın sabah güney ve güneydoğudan iç kesimlerde fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esecek." denildi.

Fırtınanın, 23 Ocak Pazar günü gece etkisini kaybetmesi bekleniyor.

HAYATİ UYARI GELDİ

Kar örtüsünün olduğu yerlerde çığ riski, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.



Meteorolojiden 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı! Yoğun kar yağışı geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yoğun yağış nedeniyle İstanbul dahil 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Bugün Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor. İstanbul'da ise kuvvetli sağanak yağmur şeklinde başlayan yağış akşam saatlerinden sonra kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönecek. Meteoroloji Uzmanı Sürmeli yaptığı açıklamada İstanbul'da kar kalınlığının 8-10 cm'i bulacağını söyledi .



Meteoroloji uyardı! Çığ tehlikesi var Meteoroloji 17 Ocak 2021 hava durumu raporu yayımlandı. Açıklanan verilere göre; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı bekleniyor