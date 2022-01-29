Türkiye Gazetesi

Yurt genelini etkisi altına alan kar yağışları en çok ulaşımı aksattı. Özellikle büyük metropollerde ulaşımda yaşanan sıkıntı ile birlikte yüksek kesimlerde de ulaşım durdu, birçok trafik kazası meydana geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, TEM otoyolunda oluşabilecek tehlikelerin önüne geçmek için çalışma başlattı.

ANKARA YÖNÜ 3 SAAT KAPATILACAK

Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu Bolu Tünel bölgesinde bulunan viyadüklerin sol şeridinde yapılacak temizlik için Ankara yönünün bu gece bir süreliğine kapatılacağını duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anadolu Otoyolu Bolu Tünel bölgesinde bulunan viyadüklerin sol şeridinde yer alan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kar yığınlarının temizliği için; Ankara yönü trafiği, 30 Ocak 2022 tarihinde saat 01.00-04.00 arasında Kaynaşlı kavşağından D-100’e aktarılacaktır."