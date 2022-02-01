Türkiye Gazetesi

TEM Otoyolu Edirne istikametinde gece saatlerinde seyir halinde olan bir aracın motoru yanmaya başladı. Aracın yandığını farkeden sürücü hızla aracı emniyet şeridine çekerek araçtan çıktı. Ardından yangının 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Trafik polisleri güvenlik amaçlı 1 şeridi trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. Sürücü yangından etkilenmezken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kısa sürede alev topuna dönen araç sürücüsünün durumu erken fark etmesi olası bir faciayı engelledi.