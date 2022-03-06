Türkiye Gazetesi

Önemli deprem bölgelerinden biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye, tsunami tehlikesiyle de karşı karşıya. Genellikle okyanuslar gibi açık denizlerde etkili gözükse de günümüzde iç denizlerde de tsunamilerin meydana geldiği bilinirken, ülkemizde ise geçtiğimiz yıl İzmir Seferihisar açıklarındaki deprem sonrası sahilde yaşanan ani su yükselmesi, bunun Türkiye'de de belirli bir ölçeğe kadar tehlikeli olabildiğini gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat, Türkiye'de Muğla-Antalya bölgesinde yaşanabilecek büyük bir deprem sonrası 3 metrenin üzerinde tsunami olabileceğini söyledi.

"EGE VE AKDENİZ DAHA RİSKLİ"

Kalafat, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'deki tsunami açısından riskli bölgelerle ilgili şunları aktardı:

"Ağırlıklı olarak Ege ve Akdeniz bizim için daha riskli. Güney batı sahillerimizde, Girit, Muğla, Gökova, Fethiye, Antalya civarında 3 metrenin üzerinde tsunami olma olasılığı var. Akdeniz'de Girit yayı diye tabir ettiğimiz alan aslında Afrika plakasının Ege-Anadolu plakasının altına daldığı bir levha sınırı. Büyük depremler de levha sınırlarında oluyor. Tarihsel kayıtlara da baktığımızda Girit ve 12 Adalar civarında önemli tsunamiler olmuş."

"MARMARA'DA 2 METREYİ AŞABİLİR"

Kalafat, "Marmara'da ise ağırlıklı olarak beklediğimiz tsunami, örneğin 7 şiddetinde büyük bir deprem sonrası olabilir. Marmara'da 2 metre civarında bir su yükselmesi bekleniyor. 2 metrelik su seviyesinin yükselmesi bile belirli bölgelerde problem ve hasara neden olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle Ege Denizi ve Akdeniz'de yaşanacak depremler sonucu oluşabilecek tsunamilere karşı tedbirli olunması gerektiğini belirten Kalafat, Türkiye'deki tsunaminin açık denizlerde olduğu gibi büyük felaketlere yol açmayacağını anlattı.

İzmir Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami meydana gelmişti

"YÜKSEK KESİMLERE TAHLİYE OLUNMALI"

Kalafat, sahil bölgelerindeki yapıların zarar görebileceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Deniz tabanında olacak deprem sonrasında toplumun şunu bilmesi gerekir, örneğin depremin büyüklüğü 6'nın üzerine çıktıysa tsunami olabilir. Uyarılara dikkat edip, sahilden uzaklaşarak, mümkün olduğu kadar yüksek kesimlere tahliye olunmalı. Toplum bunu bir refleks olarak düşünmeli. Tsunami tabelaları da bir bilinç oluşturması açısından önemli."

Geçmişte Fethiye açıklarında meydana gelen 6'nın üzerindeki bir deprem sonrası insanların günlerce tsunami olacağı endişesiyle panik halinde hareket ettiğini hatırlatan Kalafat, olası bir tsunaminin depremden 20-30 dakika sonra yaşanabileceğini ve günler sonra gelmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Tonga'da yanardağ patlaması: Birçok ülkede tsunami alarmı Tonga’nın Hunga Ha’apai Adasındaki yanardağda meydana gelen patlamanın ardından tsunami ihtimaline karşı Yeni Zelanda ve Fiji’de halka uyarı yapıldı. Tonga’nın başkenti Nuku’alofa’da ise tsunami uyarısı sonrası dev dalgalar kıyıya vurarak yerleşim alanlarını sular altında bıraktı.

Türkiye’de bulundu: 3 bin 600 yıl önce tsunamide ölen adamın kemikleri çıktı Arkeologlar, Son Tunç Çağı yerleşim yerlerinden Çeşme-Bağlararası mevkiinde dikkat çeken bir keşif yaptı. 3 bin 600 yıl önce tsunamide ölen bir erkek ve bir köpeğin kemikleri arkeoloji alanından çıkarıldı.