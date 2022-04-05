Türkiye Gazetesi

ahalle magandaları gece gündüz demeden hem insanları rahatsız ediyor hem de olası bir tehlilkeye davetiye çıkarıyor. Adana'daki magandalar ise gece yarısı mahallede ateş etmeye başlayınca durumu merakeden bir kadın camdan bakmak istediği sırada ateş edilen saçmalar gözüne geldi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde gece saat 01.05 sıralarında sokaktan silah sesleri gelmeye başladı. İki katlı evinden sesleri duyan 5 çocuk annesi Hayriye Aten (60) merak edip pencereden ses gelen yere doğru baktı Bu sırada Aten gözünden vuruldu.

GÖZÜNÜ KAYBETME RİSKİ VAR

60 yaşındaki Aten’in bağırması üzerine kocası Sait Aten (62) ve çocukları yanına geldi. Yaralı kadın bir araçla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede doktorlar Aten’in gözüne saçma isabet ettiğini belirledi. Aten’in plastik cerrahi tarafından gözünden ameliyat edilerek yorgun saçmanın çıkarılacağı öğrenildi. Ayrıca kadının görme yetisini kaybetme riski de bulunduğu belirtildi.

'MAHALLEDE BİRİLERİ SÜREKLİ ATEŞ EDİYOR'

Eşi Sait Aten ise olayla ilgili olarak gece silah seslerini duyunca eşinin pencereye çıkıp vurulduğunu, gözüne saçma geldiğini söyledi. Aten, mahallede sürekli birilerinin ateş ettiğini öne sürdü.

Öte yandan dün Adana'da Karacaoğlan Mahallesi 3760 Sokak'ta iki grup arasında silahlı çatışma çıkmış ve çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralanmıştı.

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