Türkiye Gazetesi

3 gündür kayıp olarak aranan epilepsi hastası genç adamın cansız bedenine ulaşıldı. Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesinde 31 yaşındaki epilepsi hastası M.Y, cumartesi günü bisikletiyle çıktığı evine bir daha dönmedi. Bunun üzerine ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Tüm aramalara rağmen kayıp şahıs bir türlü bulunamadı.

BİSİKLETİ BULUNDU

Bugün sabah genç adamın Ali Hocalı Mahallesine doğru gittiği bilgisine ulaşılınca polis ile ailesi o çevrede arama başlattı. Yapılan aramada sulama kanalında M.Y'nin bisikleti bulundu. Bunun üzerine su altı polisine haber verilerek kanalda arama başlatıldı.

Adana’da 3 gündür kayıp olan epilepsi hastası 31 yaşındaki genç sulama kanalında ölü bulundu.

KANALDAN CESEDİ ÇIKTI

Bisikletin bulunduğu yerin yaklaşık 400 metre ilerisinde de gencin cansız bedenine rastlandı. Genç adamın yakınları gözyaşlarını tutamazken, ceset kanaldan karaya çıkartıldı. 31 yaşındaki M.Y'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

NÖBET GEÇİRMİŞ OLABİLİR

M.Y'nin epilepsi hastası olduğu için nöbet geçirip kanala düşmüş olabileceği üzerinde dururken, kesin ölüm nedeni otopsiden sonra ortaya çıkacak.

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