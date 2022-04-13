Türkiye Gazetesi

Mersin'in Silifke ilçesinde yer alan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Göksu Deltası'nda yangın çıktı. Deltadaki sazlık alanda akşam saatlerinde yükselen alevler dikkat çekti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Silifke Şefliği ekipleri sevk edildi.

BATAKLIK EKİPLERE ENGEL OLDU

Ekipler, arazinin bataklık olması nedeniyle yangına müdahale edemedi. Kendiliğinden sönmesi beklenen yangının çevresindeki yollarda da İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince önlem alındı.

12 yaşındaki çocuk yangında öldü Kahreden haber Kastamonu'dan geldi, bir evde çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk canından oldu.

Tuzla'da askeri alanda korkutan yangın Tuzla Piyade Okulu 41. Bakım Müdürlüğünde bulunan AR-GE Merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlama sesleri duyulduğu alandaki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Patlama sesleri çevre ilçelerden de duyuldu.