Türkiye Gazetesi

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Sücüllü köyünde çobanlık yapan Uğur Göksel'in kıyafetleri ve asası bir su birikintisinin yanında görüldü. Durumdan şüphelenen kuzeni Hüseyin Sevil, jandarmayı arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

CESEDİ KEPÇEYLE ÇIKARILDI

Güvenlik güçleri, şahsın suda boğulmuş olabileceğini düşünerek itfaye ve sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı. İtfaiye erleri, kepçe kullanarak su birikintisinde arama yaptı. Burada 34 yaşındaki çobanın cansız bedenine ulaşıldı. Serinlemek için suya girdiği düşünülen Göksel'in kesin ölüm sebebi otopsi ile belirlenecek.

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