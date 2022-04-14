Türkiye Gazetesi

Şırnak'ta hayvan otlatan iki kardeşin buldukları cisim patladı, yaralanan kardeşler hastaneye kaldırıldı. İdil ilçesinde arazide buldukları cismin patlaması sonucu 2 kardeş yaralandı. Mağara köyü kırsalında çobanlık yapan Sercan E. (18) ve Murat E. (17) hayvanlarını otlattıkları esnada bir cisim buldu.

Cismi kurcalarken patlama meydana gelmesi sonucu iki kardeş de ağır yaralandı. Patlama sesini duyan köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kardeş, İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uzayın derinliklerinde esrarengiz cisim bulundu Astronomlar, uzayın derinliklerinde daha önce hiç görülmemiş esrarengiz bir cisim buldu. Cismin güçlü sinyaller gönderdiği açıklandı.

Balıkesir’de gökyüzünden yanarak düşen cisim heyecana sebep oldu Balıkesir semalarında gece yarısından sonra bir cismin alev alarak düştüğünü gören vatandaşlar o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.