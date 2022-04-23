Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde Hadımköy Yolu Büyükçekmece istikametinde yaşanan olayda 2 trafik magandası yol verme tartışmasıyla arkalarındaki sürücü Hasan Şener'in aracının önüne ani frenle önüne kırarak çarpmıştı ve tartışma çıkmıştı. Tartışmada sürücü Şener'in aracında eşi ve küçük çocuğu bulunuyordu. Magandalar Şener'i çocuğu ve eşinin gözü önünde darp etti. Kayıt altına alınan görüntülerde sürücü Şener'in darp edilmesi nedeniyle yüzünün kanlar içinde kaldığı görüldü.

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan trafik magandaları Yunushan Doğan ve Ercan Demir emniyetteki sorgularının ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Burada savcılık ve hakimlikçe sorgulanan 2 zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan zanlılardan Ercan Demir’in yaralama suçundan daha önce de suç kaydı olduğu öğrenildi.

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