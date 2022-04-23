Türkiye Gazetesi

Samsun'da 3 çocuk babası olduğu öğrenilen zabıta memuru Serdar Özdemir (41) silahla oynarken kazara kendini vurmuştu, talihsiz adam kaldırlıdığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan Minibüsçüler Kooperatifi içinde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Tekkeköy'de zabıta memuru olarak görev yapan Serdar Özdemir'in kurcaladığı tabanca kazara ateş aldı.

KURŞUN KAFASINA İSABET ETTİ

Kurşun zabıta memurunun kafasına isabet etti. Ağır yaralanan Özdemir, 112 ekipleri tarafından ambulansa özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesini ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

6 yaşındaki kardeşin kazara vurduğu ağabey hayatını kaybetti Sakarya’nın Kocaali ilçesinde 6 yaşındaki çocuğun kazara av tüfeğiyle vurduğu 9 yaşındaki ağabeyi hayatını kaybetti.

Kazara kendini vuran polis memuru toprağa verildi İzmir'de tabancasının ateş alması neticesinde kazara kendisini vurarak hayatını kaybeden 21 yaşındaki polis memuru Süleyman Dinçarslan, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.