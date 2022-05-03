Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde duble yolda iki otomobil çarpıştı. Araçların çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kaza, Karasu-Kaynarca D014 duble karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardan biri ters döndü. Toplam 4 kişinin yaralandığı kaza için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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