Türkiye Gazetesi

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Ereğli'de 576 kişinin bulantı, kusma, ishal şikayetleriyle hastaneye başvurması üzerine bir açıklamada bulundu. Ereğli'de hastaneye başvuranların sayısının artması üzerine "içme suyu zehirlenmesi" iddialarının gündeme geldiği belirtildi.

İddialara ilişkin incelemelerin tamamlandığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Ereğli'de 2 noktadan alınıp laboratuvarımıza ulaştırılan su numunelerinin fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizleri yapılmış, analizler sonucunda olumsuz bir parametreye rastlanılmamıştır. Konya merkezde olduğu gibi Ereğli ilçemizde ve tüm ilçelerimizde içme suyumuz İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe uygundur. Sağlıklıdır ve sürekli kontrol altındadır. Tüm hemşehrilerimize saygıyla duyurulur."

Ereğli'de bulantı, kusma, ishal şikayetleriyle hastaneye başvuran 576 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Düğün hastanede bitti: Yemekten 45 kişi zehirlendi Zonguldak'ta yapılan bir düğünde verilen yemek, 45 kişiyi hastanelik etti. Vatandaşların düğün yemeğinden zehirlendiği öğrenildi.

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