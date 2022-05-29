Türkiye Gazetesi

Gaziantep'teki küçük Asiye, Antalya'da Mahra Melin Pınar derken sokak köpeklerinin yaşattığı dehşet bitmiyor. Hemen hemen her gün yaşanan basıboş sokak köpeği olayları vatandaşları fazlasıyla tedirgin ediyor. Bu kez sokak köpeği saldırısı Zonguldak'ta yaşandı. Küçük çocuk sokkata oynarken köpeklerin saldırısına uğradı ve yaralandı.

Vücudunda çeşitli yaralar oluşan küçük çocuk, saldırının şokunu yaşadı. Anne Nurşah Çiloğlu, "Bugün benim oğlum, yarın başka bir çocuk. Kimse zarar görmesin. Özellikle ilçe merkezinde sürüler halinde gezen sokak köpekleri ilgililer tarafından hiçbir tedbir alınmadığı için vatandaşların, özellikle de küçük çocukların korkulu anlar yaşamasına neden oluyor" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Saldırıya uğrayan küçük çocuun annesi "Benim çocuğum evimin önünde oynarken köpeklerin saldırısına uğradı. Bu kadar kolay olmamalı. Defalarca ekiplere bilgi verdiğimiz halde köpekler sokaklarda dolaşıyor." dedi.

HİÇBİR ÖNLEM ALINMADI

Cumhuriyet alanında ve diğer sokaklarda sürüler halinde dolaşan sokak köpeklerine karşı çözüm bulunması için yetkilileri göreve davet eden anne Çiloğlu, "Yetkililere şikayet ettiğimiz halde hiçbir önlem alınmadı. Dün aynı sokak ve mahallede arkadaşıma köpekler saldırdı. Bizler köpeklerin elinden zor kurtardık. Arkadaşım hala olayın etkisinde, bizler gerekli adli işlemleri başlattık. Bir daha kimsenin canı yanmasın, lütfen önlem alınsın."

Bir sokak köpeği vakası daha! 5 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı Şırnak'ta başıboş sokak köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Sokak köpeği terörü devam ediyor: Okula giden 10 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Bursa’da okula gitmek için evden çıkan 10 yaşındaki çocuğa 8 başıboş köpek saldırdı. Kafasında pençe izleri olan küçük çocuk, saldırı sırasında bilincini kaybetti. Vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarılan küçük çocuğa 80 dikiş atıldı. E.Ö.’nün sağlık durumu şu an iyi.

Mardin sokak köpeği vahşeti: 2 kişinin yüzü parçalandı Mardin’in Derik ilçesinde 1’i çocuk 3 kişi, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpek saldırısına uğrayan vatandaşların 2’sinin yüzleri parçalandı.