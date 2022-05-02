Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde artış gösteren sokak köpeği dehşeti bitmiyor. Genç adama bayram ziyareti için gittiği yerde köpek saldırdı neye uğradığını şaşırdı. Dehşete düşüren olayda Ankara'dan bayram ziyareti için Samsun'a gelen Ahmet Umut Çolak, sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Köpeğinin kolundan ve sırtından ısırdığı Çolak yakınları tarafından apar topar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı.

28 yaşındaki Çolak, sokak köpeklerinin başkalarına da zarar vermemesi için toplatılmasını talep etti.

Bir sokak köpeği vakası daha! 5 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı Şırnak'ta başıboş sokak köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Sokak köpeği terörü devam ediyor: Okula giden 10 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Bursa’da okula gitmek için evden çıkan 10 yaşındaki çocuğa 8 başıboş köpek saldırdı. Kafasında pençe izleri olan küçük çocuk, saldırı sırasında bilincini kaybetti. Vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarılan küçük çocuğa 80 dikiş atıldı. E.Ö.’nün sağlık durumu şu an iyi.

Mardin sokak köpeği vahşeti: 2 kişinin yüzü parçalandı Mardin’in Derik ilçesinde 1’i çocuk 3 kişi, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpek saldırısına uğrayan vatandaşların 2’sinin yüzleri parçalandı.