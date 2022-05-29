Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü motosikletiyle çarptığı iki polisi yaraladı. Ş.Ş. (21), idaresindeki 40 DL 797 plakalı motosikletle, Atatürk Bulvarı'nda polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

KAÇAN SÜRÜCÜYÜ VATANDAŞ YAKALADI

Yunus ekiplerinin takip ettiği motosiklet, Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda polis ekiplerine çarparak durdu. Kazada motosikletten düşen polis memurları C.A. ve A.K yaralandı. Kazanın ardından kaçan sürücü Ş.Ş. vatandaşlar tarafından yakalandı.

CEZA DOSYASI KABARIK ÇIKTI

İlk müdahalelerinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan polis memurlarının hafif şekilde kollarından yaralandıkları öğrenildi. Gözaltına alınan sürücüye ehliyetsiz, muayenesiz ve sigortasız araç kullanma ile trafiği tehlikeye düşürmeden idari para cezası uygulandı. Ehliyetsiz sürücünün hırsızlık ve kasten yaralama dahil 15 suç kaydının olduğu bildirildi.

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