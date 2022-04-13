Türkiye Gazetesi

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Osman S. Lüks araçla dershaneden çıktıktan sonra scoter’la yol kenarında seyir halindeki Ezgi Alya Yiğit ile Şimal Toprak'a çarptı. Genç kızlar çarpmanın etkisiyle yere düşerek savruldu.

ŞİMAL TOPRAK YOĞUN BAKIMDA

Özel bir kolejde eğitim gördükleri öğrenilen genç kızlardan ağır yaralanan Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ezgi Alya Yiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken yoğun bakım ünitesindeki Şimal Toprak’ın tedavisi sürüyor

EZGİ ALYA YİĞİT’İN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Feci kazada hayatını kaybeden Ezgi Alya Yiğit’in cansız bedeni sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Gaziantep Asri Mezarlık'ta defnedileceği öğrenildi.

SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

Öte yandan genç kızlardan birinin ölümüne, diğerinin ise ağır yaralanmasına neden olan ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen Osman S. isimli 17 yaşındaki otomobil sürücüsü, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücünün gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Gaziantepli öğrenciler Mehmetçik için uyarı radarı üretti Gaziantep’in Şehitkâmil ilçesinde Millî Teknoloji Hamlesi münasebetiyle kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesinde bir araya gelen 10 öğrenci, yaklaşık üç aylık çalışma sonucu hareketli unsurlara karşı sesli ve ışıklı uyarı veren radar üretti.